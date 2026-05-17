В Эрмитаже мужчина с ножом сел на императорский трон и пожаловался на жизнь

В петербургском Эрмитаже вооружённый ножом бизнесмен забрался на Большой императорский трон и начал угрожать сотрудникам музея. Об инциденте сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Предприниматель из Ленинградской области сел на трон в Эрмитаже и достал нож, угрожая сотрудникам музея. Фото © Росгвардия

Мужчина в чёрном спортивном костюме перешагнул через верёвочное ограждение в Георгиевском зале и уселся на историческое кресло. Смотрительница опешила от такой наглости и потребовала покинуть экспонат, однако нарушитель достал нож и начал угрожать всем, кто пытался приблизиться. Сидеть на троне он решил не ради отдыха, а чтобы зачитать принесённые с собой бумаги.

Содержание его монолога сводилось к жалобам на банкротство. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что дебошир является 45-летним предпринимателем из Ленинградской области. Его оперативно скрутили и вывели к служебной машине, а перед отправкой в полицию Центрального района он улыбнулся фотографам.

«Работники музея сразу же передали информацию о произошедшем сотрудникам Росгвардии, осуществляющим охрану Эрмитажа. После чего росгвардейцы совместно со службой безопасности Эрмитажа незамедлительно направились в музейный зал, где и задержали хулигана. При задержании мужчина пытался оказать наряду активное сопротивление», — говорится в сообщении.

Сейчас ведётся разбирательство по факту хулиганства. Отдельно выясняют, каким образом злоумышленнику удалось пронести холодное оружие в охраняемый музей. Сам трон направят на экспертизу, чтобы оценить возможный ущерб.

Ранее сообщалось, что суд обязал посетителя Эрмитажа, устроившего фотосессию на историческом троне, выплатить более 800 тысяч рублей за повреждённые экспонаты. Александр Дробышев проигнорировал замечания смотрителей, сел на трон магистра Мальтийского ордена и закинул ноги на бархатную скамью ради эффектных снимков. В результате сиденье трона деформировалось, а на обивке скамьи пошли трещины.