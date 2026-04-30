Микропенис раздора: Во Владивостоке после жалобы посетителя убрали картину с выставки авангардистов

В галерее современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке часть работ с выставки авангардистов сняли после жалоб, связанных с религиозными мотивами и изображением обнажённых фигур. Об этом изданию «Подъём» сообщил художник Сергей Симаков.

«Прискорбный инцидент. В Советском Союзе в 90-х продавалось вино «Люцифер», представляете, я вино это не пил, но этикетку раздобыл… Картина существует с 90-х годов, никому она не мешала», — сказал он.

Он уточнил, что композиция была создана давно и ранее не вызывала претензий. Теперь же, как утверждает автор, жалоба поступила от посетительницы, которой не понравилась надпись на изображении. Симаков связал произошедшее с «обычной церковной реакцией» и отметил, что, по его мнению, искусство в этой ситуации не является причиной конфликта. Он добавил, что работу просто уберут из экспозиции.

Отдельно художник рассказал ещё об одном случае: на другой картине, созданной его покойным коллегой Виктором Серовым, посетителя возмутило изображение обнажённого мужчины в шаржированной форме. Речь идёт о работе «Золотое сечение», где фигура выполнена в юмористическом ключе как оммаж на «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи.

По словам Симакова, зрителя смутило изображение мужского органа, который был выполнен в условной и ироничной манере. Он заявил, что подобные реакции считает признаком чрезмерной чувствительности публики, добавив, что в других странах классические скульптуры с обнажённой натурой воспринимаются спокойно. При этом художник подчеркнул, что произведения, по его мнению, должны оставаться в культурном пространстве и со временем их восприятие может измениться.

Ранее сообщалось, что во время реставрации полотна Рембрандта «Флора» в Государственном Эрмитаже специалисты обнаруживают ранее скрытые детали, которые были утрачены для зрителя из-за многослойного потемневшего лака. Среди них — небольшая родинка на щеке изображённой женщины.