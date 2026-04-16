Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 22:28

Француз купил билет в лотерею за 100 евро и выиграл картину Пикассо за миллион

Картина Пабло Пикассо «Голова женщины», 1941 года. Обложка © Сайт организатора лотереи

В Париже прошёл необычный благотворительный розыгрыш. Участник лотереи купил билет за 100 евро и сорвал джекпот — картину Пабло Пикассо. Стоимость работы оценивают примерно в миллион евро. Это около 89 миллионов рублей. Мужчина потратил менее 9 тысяч рублей на билет. Об этом сообщает агентство Reuters.

58-летний Ари Ходара приобрёл лотерейный билет случайно. В итоге стал обладателем работы «Голова женщины». Это портрет музы и партнёра художника Доры Маар. Пикассо написал картину гуашью в 1941 году.

«Сначала я расскажу новости жене, она ещё не вернулась с работы. А картину, наверное, оставлю себе», — рассказал журналистам Ходара.

За время существования лотереи «Один Пикассо за 100 евро» это третий подобный розыгрыш. В 2013 году мужчина из США выиграл «Человека в шляпе». В 2020-м итальянский бухгалтер получил «Натюрморт». Всего организаторы продали 120 тысяч билетов.

Бурильщик из Перми спонтанно купил билет и выиграл 11 миллионов в лотерею
Ранее Life.ru рассказывал, как житель Великобритании выиграл в лотерею 10,6 миллиона фунтов стерлингов. Это около 1,2 млрд рублей. Победитель так и не пришёл забирать свой приз. Теперь средства обещают направить на благотворительные цели.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Франция
  • лотереи
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar