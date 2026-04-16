Француз купил билет в лотерею за 100 евро и выиграл картину Пикассо за миллион
Картина Пабло Пикассо «Голова женщины», 1941 года. Обложка © Сайт организатора лотереи
В Париже прошёл необычный благотворительный розыгрыш. Участник лотереи купил билет за 100 евро и сорвал джекпот — картину Пабло Пикассо. Стоимость работы оценивают примерно в миллион евро. Это около 89 миллионов рублей. Мужчина потратил менее 9 тысяч рублей на билет. Об этом сообщает агентство Reuters.
58-летний Ари Ходара приобрёл лотерейный билет случайно. В итоге стал обладателем работы «Голова женщины». Это портрет музы и партнёра художника Доры Маар. Пикассо написал картину гуашью в 1941 году.
«Сначала я расскажу новости жене, она ещё не вернулась с работы. А картину, наверное, оставлю себе», — рассказал журналистам Ходара.
За время существования лотереи «Один Пикассо за 100 евро» это третий подобный розыгрыш. В 2013 году мужчина из США выиграл «Человека в шляпе». В 2020-м итальянский бухгалтер получил «Натюрморт». Всего организаторы продали 120 тысяч билетов.
