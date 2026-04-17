Родинка и холодный тон: Реставраторы раскрывают тайны «Флоры» Рембрандта

Во время реставрации картины Рембрандта «Флора» в Эрмитаже из-под слоёв потемневшего лака проступают детали, которых никто не видел веками — например, родинка на щеке героини. Кроме того, тёплая гамма теперь уступает место холодному серебристому тону. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

Заведующий Лабораторией научной реставрации станковой живописи Виктор Коробов показал нетронутый участок полотна.

«На протяжении нескольких десятилетий всё было таким желтоватым. Это естественное нормальное явление, потому что лаки желтеют, со временем окисливаются. Здесь порядка трёх-четырёх слоёв, поэтому они потемнели», — пояснил он.

Процесс осложняется тем, что за почти 400 лет картину реставрировали неоднократно — только в XX веке девять раз, но в основном укрепляли структуру живописи. Теперь главная задача — вернуть «Флоре» первоначальный облик, задуманный художником. По одной из версий, в образе античной богини весны и цветов Рембрандт изобразил свою жену Саскию.

«Перед нами не портрет, а изображение римской богини весны и цветов Флоры, для которой, по-видимому, позировала Саския ван Эйленбюр. Типаж типично Саскии: с роскошными локонами, круглыми глазами под тяжёлыми веками, маленьким ртом и чуть скошенным подбородком», — сказала хранитель голландской живописи Ирина Соколова.

«Флору» реставрируют с декабря 2025 года. Картина вернётся в экспозицию в конце этого года.

В конце февраля 2026 года Эрмитаж представил целую коллекцию отреставрированных шедевров мастеров эпохи Возрождения. Работники музея заново выстроили визуальный рассказ об итальянском искусстве, разместив полотна в трёх залах.