Бутягин рассказал, почему Эрмитаж заморозил раскопки в Крыму

Государственный Эрмитаж переносит свои археологические работы в Крыму на более поздний срок — пока ситуация не наладится. Об этом ТАСС рассказал археолог и глава Мирмекийской экспедиции музея Александр Бутягин.

«Причины, думаю, в комментариях не нуждаются. Трудно сейчас организовать нормальную работу», — сказал он.

Ранее российский археолог Александр Бутягин назвал свой арест в Польше ударом по международной науке и объединению учёных. По его словам, теперь каждый российский исследователь перед поездкой в Европу будет вспоминать о том, что произошло с ним, ведь мир изменился ужасным образом.