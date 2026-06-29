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Регион
29 июня, 13:41

Бутягин рассказал, почему Эрмитаж заморозил раскопки в Крыму

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Государственный Эрмитаж переносит свои археологические работы в Крыму на более поздний срок — пока ситуация не наладится. Об этом ТАСС рассказал археолог и глава Мирмекийской экспедиции музея Александр Бутягин.

«Причины, думаю, в комментариях не нуждаются. Трудно сейчас организовать нормальную работу», — сказал он.

«Никто не захотел защищать»: Гендиректор Эрмитажа объяснил, как Бутягин оказался под колпаком спецслужб ЕС
«Никто не захотел защищать»: Гендиректор Эрмитажа объяснил, как Бутягин оказался под колпаком спецслужб ЕС

Ранее российский археолог Александр Бутягин назвал свой арест в Польше ударом по международной науке и объединению учёных. По его словам, теперь каждый российский исследователь перед поездкой в Европу будет вспоминать о том, что произошло с ним, ведь мир изменился ужасным образом.

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Вероника Бакумченко
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