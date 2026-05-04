Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил с заявлением по делу своего сотрудника, археолога Александра Бутягина. По его мнению, учёный стал жертвой провокации европейских спецслужб, организованной через его «псевдодрузей».

«Они заманили его в привлекательный тур и подставили под операцию европейских спецслужб», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой музея.

Пиотровский также выразил недоумение от «полного отсутствия благородства» в действиях польских правоохранителей.

Глава Эрмитажа обратил внимание на то, что европейские культурные институции проигнорировали просьбы о защите прав человека и учёного. Он назвал произошедшее страшным прецедентом, когда научные споры о культурном наследии пытаются решать силовыми методами.

«Археологи и музейные работники становятся мишенями системы похищений, захватов заложников, подтасовок, шантажа и лжи. Раньше в конфликтных регионах археологов не брали в заложники. Напротив, они сами освобождали заложников. Теперь у них нет иммунитета», — посетовал Пиотровский.

Александр Бутягин — известный российский археолог, сотрудник Эрмитажа и заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела античного мира. С конца 1990-х годов он руководил экспедицией на месте древнегреческого города Мирмекий в Крыму, из-за чего и оказался в центре дела: Украина обвиняла учёного в нанесении ущерба археологическому наследию полуострова. Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по украинскому запросу. В марте суд в Варшаве согласился на его экстрадицию на Украину, однако до передачи дело не дошло: 28 апреля 2026 года археолога освободили в рамках обмена на белорусско-польской границе. Сам Бутягин поблагодарил за освобождение ФСБ и лично президента Путина.