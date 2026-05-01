Археолог Эрмитажа Бутягин рассказал, чего ему не хватало в польской тюрьме

Освобождённый из польской тюрьмы археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин рассказал, чего ему больше всего не хватало за время заключения. По его словам, главной «потерей» стали апельсины и мандарины.

«Я вообще ем довольно много апельсинов и мандаринов… А в тюрьме их нельзя было купить и достать никаким образом», — признался он журналистам.

Учёный добавил, что после возвращения планирует восполнить это и с улыбкой добавил: «Надеюсь, не опухну».