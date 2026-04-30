Сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин заявил, что считает своё задержание частью кампании по формированию негативного образа России. В комментарии ИС «Вести» археолог предположил, что инициатива обвинений могла исходить от украинских археологов.

По словам Бутягина, обвинения в якобы уничтожении культурных ценностей используются для создания негативного общественного восприятия России. Он отметил, что подобная риторика, по его мнению, направлена на то, чтобы представить Россию страной, которая наносит ущерб не только в ходе боевых действий, но и в культурной сфере.

Археолог заявил, что несколько лет назад украинские специалисты могли предложить саму идею подобного обвинения. Бутягин также подчеркнул, что, как он считает, основная цель подобных действий заключается в информационном воздействии на общественное мнение.