Польша не вернула археологу Бутягину изъятые телефон и ноутбук

Ноутбук и телефон российского археолога Александра Бутягина остаются под арестом в Польше. Об этом сообщили близкие учёного в телеграм-канале «Адвокат для Александра Бутягина». Оборудование изъяли по запросу Украины, и защита пока не добилась его возврата.

Бутягин сейчас находится на территории Белоруссии. Он уже связался с коллегами из Эрмитажа и сообщил, что с ним всё в порядке. Учёный рассчитывает к пятнице быть дома. Адвокаты продолжают оформлять документы. Юридические детали освобождения станут известны после завершения всех формальностей.

«У него по-прежнему нет доступа к средствам связи: его мобильный телефон и ноутбук были изъяты по запросу Украины и остаются под арестом. Защите предстоит обжаловать их удержание и добиваться возврата», — говорится в сообщении.