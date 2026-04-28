Польша не вернула археологу Бутягину изъятые телефон и ноутбук
Ноутбук и телефон российского археолога Александра Бутягина остаются под арестом в Польше. Об этом сообщили близкие учёного в телеграм-канале «Адвокат для Александра Бутягина». Оборудование изъяли по запросу Украины, и защита пока не добилась его возврата.
Бутягин сейчас находится на территории Белоруссии. Он уже связался с коллегами из Эрмитажа и сообщил, что с ним всё в порядке. Учёный рассчитывает к пятнице быть дома. Адвокаты продолжают оформлять документы. Юридические детали освобождения станут известны после завершения всех формальностей.
«У него по-прежнему нет доступа к средствам связи: его мобильный телефон и ноутбук были изъяты по запросу Украины и остаются под арестом. Защите предстоит обжаловать их удержание и добиваться возврата», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена между Варшавой и Минском. Стороны передали друг другу по пять человек. С российской стороны на родину вернулись два гражданина. Это археолог Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, который проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике.
