Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись масштабного обмена пленными. В ходе операции российская сторона получила археолога Александра Бутягина и жену военнослужащего, а взамен передала двух кадровых офицеров спецслужб Молдовы.

Видео © ЦОС ФСБ / IZ.RU

Встреча освобожденных прошла на белорусской территории. Там Александра Бутягина приветствовали с цветами, передав поздравления от имени президента Беларуси и всего народа республики.

Сам учёный признался, что пока не до конца осознает произошедшее.

«Мне ещё трудно передать ощущения, ещё в это не верится. Самочувствие прекрасное», — подчеркнул он в разговоре с представителями прессы.

Ранее судьба археолога вызывала серьезную обеспокоенность у общественности. Теперь, после завершения всех процедур, бывшие узники находятся в безопасности под присмотром специалистов.

Напомним, что жену российского миротворца из Приднестровья и учёного Александра Бутягина удалось обменять на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы. Многоэтапную операцию провели совместно с КГБ Белоруссии. В Кремле заявили, что будут добиваться оправдания фигурантки и снятия с неё всех нелепых обвинений.