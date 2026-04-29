Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 09:56

Песков назвал освобождение археолога Бутягина успешной операцией

Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал освобождение российского археолога Александра Бутягина сложным и ответственным процессом .Так представитель Кремля ответил на вопрос об оценке операции по возвращению учёного.

«Это был сложный, ответственный процесс, его с успехом провели и финализировали наши спецслужбы», — отметил Песков.

Александр Бутягин — известный российский археолог, сотрудник Эрмитажа и заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела античного мира. С конца 1990-х годов он руководил экспедицией на месте древнегреческого города Мирмекий в Крыму, из-за чего и оказался в центре дела: Украина обвиняла учёного в нанесении ущерба археологическому наследию полуострова. Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по украинскому запросу. В марте суд в Варшаве согласился на его экстрадицию на Украину, однако до передачи дело не дошло: 28 апреля 2026 года археолога освободили в рамках обмена на белорусско-польской границе.

По данным ФСБ, вместе с Бутягиным в Россию вернули супругу российского военнослужащего из Приднестровья, а взамен были переданы двое кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Молдавия
  • Белоруссия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar