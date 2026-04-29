«Не обмен, а госизмена»: Над Майей Санду сгущаются тучи

Оппозиционная Либерально-демократическая партия Молдавии обвинила президента Майю Санду в государственной измене после обмена задержанными с участием России и Белоруссии. Речь идёт о бывшем заместителе директора Службы информации и безопасности Молдавии Александре Бэлане. Он был осуждён в республике за разглашение гостайны и передан в рамках международного обмена.

По словам самой Санду, Молдавия передала России и Белоруссии Бэлана и гражданку РФ Нину Попову. Взамен Кишинёв вернул двух своих граждан — сотрудников СИБ. Обмен прошёл на границе Белоруссии и Польши по формуле «пять на пять».

В оппозиционной партии заявили, что ситуация вызывает вопросы, поскольку речь идёт о передаче бывшего высокопоставленного сотрудника собственной спецслужбы.

«Это деяние сопоставимо с сознательной государственной изменой, совершенной при прямом участии Майи Санду», — говорится в заявлении партии.

Оппозиция утверждает, что Бэлан, ранее руководивший контрразведывательным управлением, мог обладать сведениями об оперативных сетях и внутренних механизмах СИБ. На этом фоне критики требуют от властей объяснить условия обмена.

Бэлана задержали в сентябре 2025 года в аэропорту Тимишоары в Румынии. По версии следствия, с 2024 года он якобы встречался в Будапеште с представителями КГБ Белоруссии и передавал им секретные сведения за деньги. В середине апреля суд в Кишинёве заочно приговорил Бэлана к 1,5 года лишения свободы за разглашение государственной тайны. Позже его экстрадировали из Румынии в Молдавию, а затем включили в обмен задержанными.