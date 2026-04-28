Среди освобождённых из Белоруссии был агент спецслужб Польши, заявил Туск

Один из освобождённых из Белоруссии граждан является агентом польских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт Reuters.

По словам Туска, в рамках обмена на свободу вышли пятеро заключённых. Среди них — польский священник Гжегож Гавел, журналист Анджей Почобут, а также неназванный белорусский гражданин, который, как утверждает польский премьер, сотрудничал со спецслужбами Польши.

В публикации также отмечается, что в Польшу в результате обмена прибыл активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут.

Ранее учёный Александр Бутягин, освобождённый в результате обмена, заявил, что чувствует себя прекрасно и не нуждается в медицинской помощи. Он признался, что ему пока трудно поверить в своё освобождение. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подтвердил эту новость, уточнив, что Бутягин уже находится на территории Белоруссии и скоро будет дома. Ранее археолог был осуждён в Польше по обвинению в шпионаже, которое он отрицал.