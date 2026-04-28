Учёный Бутягин заявил о прекрасном самочувствии после обмена
Александр Бутягин. Обложка © Wikipedia
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры с учёным Александром Бутягиным, которого удалось вызволить в результате обмена. На видео исследователь рассказал, что чувствует себя прекрасно, но пока не может поверить в своё освобождение.
«Мне ещё трудно их [ощущения] передать, мне ещё в это не верится. Самочувствие прекрасное», — сказал Бутягин. Археолог добавил, что медицинская помощь ему не требуется.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский также подтвердил радостную новость на творческом вечере в Центральном доме литераторов.
«Сегодня из польской тюрьмы вызволен наш коллега Саша Бутягин... Он уже на территории Белоруссии и скоро будет дома», — заявил он.
Напомним, что Бутягин был освобождён из польской тюрьмы в рамках обмена между Варшавой и Минском, в ходе которого стороны передали друг другу по пять человек. С российской стороны на родину вернулись два гражданина — археолог Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в миротворческом контингенте в Приднестровье.
