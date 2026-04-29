Молдавские разведчики пытались скрыть свою принадлежность к иностранной спецслужбе после разоблачения. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Молдавские разведчики, понимая, что они разоблачены, тщательно старались скрыть свою причастность к кадровому составу иностранных спецслужб», — заявили в ведомстве РИА «Новости».

Напомним, что жену российского миротворца из Приднестровья и учёного Александра Бутягина удалось обменять на двух офицеров молдавской спецслужбы. Мероприятие проводилось в несколько этапов при участии российских правоохранителей и КГБ Белоруссии. Подготовка заняла продолжительное время.Переговоры стартовали в сентябре 2025 года. Инициатива их начала исходила через обращение к руководству Белоруссии от ряда лидеров дружественных стран.