29 апреля, 09:55

«Должны следовать букве закона»: Песков ответил на вопросы о запретах книг и кино в России

Обложка © Life.ru

Ограничения в отношении отдельных произведений литературы и кинематографа продиктованы исключительно необходимостью соблюдать российское законодательство. Такое заявление сделал на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам спикера, государству важно придерживаться норм правового поля.

«Речь идет о выполнении действующих законов. Мы все должны следовать духу и букве закона», — подчеркнул он.

При этом в Кремле допускают, что авторы или издатели могут не соглашаться с вынесенными вердиктами. В таких ситуациях официальный представитель власти предлагает не поднимать шум, а решать вопросы в «рабочем порядке».

Песков уточнил, что любые спорные моменты — это зона ответственности профильных министерств.

«И это прерогатива министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае», — резюмировал чиновник.

Фильмы «режут», но теперь предупреждают: Даванков оценил маркировку в кинотеатрах

Ранее мы писали, что онлайн-кинотеатры прекратили показ сериала «Метод-3» по требованию Роскомнадзора. Заключение Минкульта было выдано после некоего обращения гражданина. Именно эта проверка привела к удалению третьего сезона с платформ.

Оксана Попова
