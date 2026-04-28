28 апреля, 18:26

В Минкульте раскрыли причину проверки сериала «Метод 3» с Хабенским

Обложка © фильм «Метод-3», режиссёр Юрий Быков,сценаристыАлександр Матвеев, Дмитрий Иванов, Денис Кагарманов и др./ Kinopoisk

Минкультуры России выдало заключение на многосерийный фильм «Метод 3» после обращения гражданина. Именно эта проверка привела к удалению третьего сезона из «Кинопоиска» и «Иви». Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Причиной стали материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Ранее в онлайн-кинотеатрах объяснили, что решение принято на основании заключения Минкультуры, а Роскомнадзор перенаправил все вопросы за разъяснениями обратно в ведомство.

Документ выпустили в рамках специального порядка, утверждённого приказом №2503 от 29.12.2025. Будет ли сериал возвращён в легальный показ, пока не уточняется.

Фильмы «режут», но теперь предупреждают: Даванков оценил маркировку в кинотеатрах

Ранее мы писали, что онлайн-кинотеатры прекратили показ сериала «Метод-3» по требованию Роскомнадзора. Об этом рассказал продюсер проекта Владимир Маслов в своём Telegram-канале, отметив отсутствие пояснений по причинам решения.

Виталий Приходько
