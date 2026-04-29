Песков объяснил, почему Парад Победы в этом году будет без прохода техники

Решение провести в этом году Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве без военной техники принято в том числе из-за террористической активности Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, он напомнил о словах главы государства Владимира Путина о том, что киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, активизировал террористические действия.

«Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет. Но давайте не забывать, всё-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату», — сказал Песков.

Напомним, накануне Министерство обороны России подтвердило проведение военного парада в Москве в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. Однако ввиду складывающейся оперативной обстановки суворовцы, нахимовцы, кадеты и колонна военной техники в парадном расчёте на Красной площади задействованы не будут. Однако воздушная часть парада в планах — лётчики штурмовиков Су-25 в финале раскрасят небо Москвы в цвета флага России. Также в ходе трансляции покажут работу военнослужащих всех видов и родов войск на СВО.