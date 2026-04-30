«Мир изменился»: Бутягин раскрыл, как его арест повлияет на научные контакты с Европой

Российский археолог Александр Бутягин заявил, что ситуация с его арестом в Польше работает против науки и международного объединения учёных. По его мнению, теперь каждый российский исследователь перед поездкой в Европу будет вспоминать о том, что произошло с ним.

«Это всё работает против науки и против объединения, но, к сожалению, это так. Мир таким ужасным образом изменился. Даже польский полицейский, который вёл меня на суд, говорил: «Вот, даже учёных теперь арестовывают». Такие времена», — рассказал учёный в беседе с корреспондентом RT Георгием Бабаяном.

Напомним, Александр Бутягин — сотрудник Эрмитажа, заведующий сектором археологии Северного Причерноморья, руководил экспедицией на месте древнегреческого города Мирмекий в Крыму, из-за чего Украина обвинила его в нанесении ущерба археологическому наследию полуострова. Учёный был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу киевского режима, в марте 2026-го суд в Варшаве разрешил его экстрадицию на Украину, но 28 апреля 2026 года археолога освободили на белорусско-польской границе в рамках обмена.