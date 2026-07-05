Ушаков назвал деловым и конструктивным разговор Путина с Трампом

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был конструктивным и выходящим за рамки формального протокола. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, диалог носил деловой и предметный характер, а его содержание затронуло широкий спектр вопросов двусторонних отношений и ключевых международных проблем.

«Разговор, это уже четвёртый в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но и деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня», — подчеркнул Ушаков.