Третий инцидент за девять дней: У летевшего в Москву Superjet треснуло лобовое стекло

Пассажирский самолёт Superjet, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после обнаружения трещины на лобовом стекле. Инцидент произошёл вскоре после взлёта, сообщает SHOT.

По имеющимся данным, экипаж заметил повреждение накануне во время набора высоты. После этого воздушное судно около 40 минут находилось в зоне ожидания неподалёку от аэропорта Пулково.

Затем командир принял решение о возвращении. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Сообщается, что разгерметизации салона во время полёта не произошло. Обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам.

Этот случай стал уже третьим инцидентом с самолётами данного типа за последние девять дней.

Ранее в Шереметьеве два Superjet 100 авиакомпании «Россия» столкнулись с отказами двигателей с разницей в полчаса: у одного — вибрации при рулении, у другого — сигнал после посадки с разрушенными кронштейнами крепления. Оба самолёта отстранены от полётов, Росавиация формирует комиссию.