У двух «Суперджетов» отказали двигатели в аэропорту Шереметьево за полчаса

В аэропорту Шереметьево два пассажирских Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» столкнулись с отказами двигателей с разницей в полчаса, сообщает Telegram-канал SHOT. Первый борт, готовившийся к рейсу в Казань с 79 пассажирами, при рулении от терминала услышал сильные вибрации одного из двигателей и был вынужден вернуться на стоянку. Никто не пострадал.

Спустя 35 минут второй самолёт прилетел из Нижнего Новгорода. После посадки экипаж получил сигнал о высокой вибрации двигателя и также отключил его. Позднее у борта обнаружили разрушенные кронштейны крепления трубопроводов системы регулировки зазоров турбины высокого давления.

Оба воздушных судна сейчас отстранены от полётов. Росавиация формирует специальную комиссию для расследования причин инцидентов. Ожидаются промежуточные результаты проверки. Представители авиакомпании «Россия» пока воздерживаются от комментариев.‍

Ранее Росавиация выдала сертификаты типа на региональный самолёт Ил-114-300 и двигатель ПД-8 для «Суперджета», что позволяет начать их серийное производство. Ил-114-300 рассчитан на 66 пассажиров, оснащён российскими двигателями и современной авионикой, заменит устаревшие Ан-24 и Ан-26. Первые три самолёта поставят до 2027 года для 2-го Архангельского авиаотряда.