Российский двигатель для импортозамещённого Superjet получил сертификат

Росавиация выдала сертификаты типа на региональный самолёт Ил-114-300 и новый двигатель ПД-8 для «Суперджета». Эти документы позволяют начать серийное производство самолета и силовой установки, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Церемония прошла на Петербургском международном экономическом форуме. Глава Росавиации Дмитрий Ядров передал сертификат на Ил-114-300 руководителю Объединённой авиастроительной корпорации Вадиму Бадехе, а документ на двигатель ПД-8 — главе Объединённой двигателестроительной корпорации Александру Грачёву.

Ил-114-300 предназначен для региональных перевозок. Самолёт рассчитан на 66 пассажиров и должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Машина получила российские турбовинтовые двигатели, современную авионику, цифровой пилотажно-навигационный комплекс и обновлённый салон.

Производить Ил-114-300 будут на Луховицком авиационном заводе. Сейчас там в разной степени готовности находятся три серийных самолёта. На ПМЭФ также подписали договоры лизинга на поставку первых трех Ил-114-300 до 2027 года для 2-го Архангельского авиаотряда.

Вице-премьер Денис Мантуров назвал сертификат «входным билетом» самолёта на российский рынок гражданской авиации. По его словам, предприятия Ростеха глубоко модернизировали почти все системы лайнера.

Отдельное значение имеет сертификат для двигателя ПД-8. Эта силовая установка предназначена для импортозамещённого «Суперджета», а в будущем может использоваться и на самолётах-амфибиях Бе-200. Во время испытаний двигатель наработал более 6500 часов на стендах и в полетах.

Мантуров отметил, что обычно на создание таких двигателей в мире уходит около 12 лет, а российским специалистам удалось пройти путь примерно вдвое быстрее — вместе с сертификационными испытаниями.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский двигатель ПД-8 для самолётов SSJ100 успешно прошёл «испытание птицами». Проверку проводили на стендах в Рыбинске: работающий на максимальных оборотах мотор обстреляли из специальной пневмопушки тушками птиц на скорости более 100 метров в секунду. Так специалисты смоделировали ситуацию, которая может произойти при взлёте или посадке самолёта. Несмотря на множественные попадания в лопатки вентилятора, двигатель сохранил управляемость и продолжил штатную работу.