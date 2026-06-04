Путин назвал Су-57 лучшим самолётом на сегодняшний день

Российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность России к совместной работе с Индией по истребителю пятого поколения Су-57, назвав его лучшим самолётом в мире. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

Путин рассказал, что РФ когда-то предлагала Индии совместно разрабатывать истребитель пятого поколения. Индийская сторона тогда решила повременить и предложила России сделать это самостоятельно. По словам президента, этот самолёт мог бы стать совместным производством, но Москва создала его сама. При этом Путин подтвердил, что РФ готова работать с Нью-Дели над Су-57, а также поставлять его и развивать, подчеркнув, что в этом вопросе нет никаких ограничений.

«Мы его сделали самостоятельно, и мы готовы с Индией работать и поставлять, и развивать. Здесь нет никаких ограничений», — сказал российский лидер.

Ранее Life.ru писал, что многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 получили возможность управлять ходом воздушного сражения и при этом оставаться невидимыми для вражеских средств обнаружения. По своему функционалу самолёт напоминает летучий командный пункт, способный координировать силы в воздухе, оставаясь при этом полностью скрытым от обзора радаров противника — словно действуя из так называемого «тумана войны».