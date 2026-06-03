«Ростех»: Су-57 в «тумане войны» уходят от радаров противника

Многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 получили возможность управлять ходом воздушного сражения и при этом оставаться невидимыми для вражеских средств обнаружения. Подробностями об эксплуатации этих машин поделилась госкорпорация «Ростех» в своём Telegram-канале.

В госкорпорации пояснили, что по своему функционалу самолёт напоминает летучий командный пункт, способный координировать силы в воздухе, оставаясь при этом полностью скрытым от обзора радаров противника — словно действуя из так называемого «тумана войны».

Как добавили в «Ростехе», боевые машины, которые сейчас поставляются в действующую армию, демонстрируют крайне высокие результаты в зоне проведения спецоперации. Сниженная заметность для радаров достигнута за счёт применения специальных радиопоглощающих материалов при создании планера. Помимо этого, самолёт оборудован внутренними отсеками для размещения вооружения.

Ранее сообщалось, что новейшая двухместная модификация российского истребителя Су-57 пятого поколения прошла проруливание в рамках испытаний. Окончательное буквенное обозначение для данной воздушной машины на текущий момент ещё не утверждено. Среди рассматриваемых вариантов фигурируют индексы Су-57Д, Су-57УБ, а также в качестве одного из возможных решений — Су-57ЭД.