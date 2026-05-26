ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в «Ростех», передала Воздушно-космическим силам России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщили в госкорпорации.

Су-35С относится к поколению 4++ и предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолёт может поражать наземные объекты на значительном расстоянии от аэродрома базирования.

В «Ростехе» отметили, что такие машины применяются для широкого круга задач: перехвата воздушных целей, прикрытия ударных групп и наземных объектов, уничтожения беспилотников, разведки, а также нанесения точных ударов по наземным и надводным целям.

«Су-35С – это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять», — отметил лётчик Су-35С Воздушно-космических сил России.

По словам пилота, самолёты также используются для вскрытия позиций противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения.

Ранее новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 прошла проруливание в рамках наземных испытаний. Окончательное название самолёта пока остаётся открытым. Машина может получить обозначение Су-57Д, Су-57УБ или, как один из вариантов, Су-57ЭД.