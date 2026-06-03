Дешевле конкурентов: в США оценили главный козырь российского Су-75

Российский однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate может стать самым доступным самолётом в своём классе. Об этом пишет Military Watch Magazine.

По оценке издания, проект изначально создавали с расчётом на снижение затрат. Для этого при разработке используют уже существующие технологии, применённые в Су-57.

Авторы считают, что за счёт такого подхода Россия может получить преимущество по экономическим показателям в сегменте истребителей нового поколения.

«Су-75 будет иметь самые низкие эксплуатационные расходы, а вероятно, и самые низкие производственные затраты среди всех истребителей своего поколения, что позволит Воздушно-космическим силам России значительно расширить свой боевой флот, улучшить средние показатели готовности и уровень подготовки пилотов», — пишет издание.

В MWM также отметили, что низкая стоимость может сделать самолёт привлекательным для иностранных заказчиков. Особенно — для стран, которым важны не только характеристики техники, но и цена покупки с дальнейшим обслуживанием.

По мнению аналитиков, в случае успеха Су-75 сможет усилить позиции России на мировом рынке боевой авиации и составить конкуренцию другим истребителям пятого поколения.

Ранее гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что Checkmate разрабатывают как для Минобороны России, так и для зарубежных покупателей. Он также называл главным преимуществом однодвигательного самолёта более низкую стоимость производства и эксплуатации.