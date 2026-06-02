Опубликовано видео удара Су-34 по опорному пункту ВСУ в зоне СВО

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанёс удар по живой силе и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, удар выполнялся по заданным координатам. Для поражения цели применялись авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

После выполнения задачи разведка подтвердила уничтожение заданной цели, сообщили в Минобороны. Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Су-34 регулярно используется в зоне СВО как фронтовой истребитель-бомбардировщик. Его основная задача — наносить удары по наземным объектам: опорным пунктам, пунктам временной дислокации, складам, командным пунктам и укреплённым позициям противника.

В последние годы в сообщениях Минобороны часто упоминается применение Су-34 вместе с авиабомбами, оснащёнными универсальным модулем планирования и коррекции. Такой модуль позволяет боеприпасу планировать к цели после сброса и корректировать траекторию, что повышает дальность и точность удара