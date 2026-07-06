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6 июля, 01:26

Временные ограничения действуют в аэропортах Казани, Самары и ещё трёх городов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены ещё в пяти аэропортах РФ. Речь идёт о воздушных гаванях Пскова, Пензы, Ульяновска, Казани и Самары. Об этом проинформировали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в заявлении Росавиации.

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Также ранее план «Ковёр» был объявлен в аэропортах Калуги, Череповца, Иваново, Ярославля, Волгограда и Саратова.

Временные ограничения ввели ночью 6 июля уже в 11 аэропортах России. Некоторые авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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Виталий Приходько
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