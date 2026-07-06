Аэропорт Пулково принимает и выпускает рейсы по согласованию

Петербургский аэропорт Пулково продолжает работу в особом режиме. Как сообщили в Росавиации, приём и отправка самолётов осуществляются только по предварительному согласованию с уполномоченными органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Все меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.