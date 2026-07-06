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6 июля, 02:31

Аэропорт Пулково принимает и выпускает рейсы по согласованию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Петербургский аэропорт Пулково продолжает работу в особом режиме. Как сообщили в Росавиации, приём и отправка самолётов осуществляются только по предварительному согласованию с уполномоченными органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Все меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.

Ранее в Ленинградской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В Росавиации подчеркнули, что в расписании возможны корректировки. Пассажирам рекомендовано следить за информацией на официальных сайтах авиакомпаний. О сроках действия ограничений пока не сообщается. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полётов», — сказано в заявлении.

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Ранее сообщалось, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены ещё в пяти аэропортах РФ. Речь идёт о воздушных гаванях Пскова, Пензы, Ульяновска, Казани и Самары. Незадолго до этого план «Ковёр» был объявлен в аэропортах Калуги, Череповца, Иваново, Ярославля, Волгограда и Саратова.

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Виталий Приходько
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