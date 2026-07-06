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Регион
6 июля, 04:41

Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 47

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Количество беспилотников, уничтоженных над Ленинградской областью в ходе отражения атаки, увеличилось до 47. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны продолжают отражать налёт, а боевая работа в регионе не прекращается.

«В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 47 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — заявил Дрозденко.

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Ранее губернатор сообщал, что фрагменты сбитых беспилотников были обнаружены в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга. На местах работают экстренные службы, информация о возможных последствиях атаки уточняется.

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Артур Лапсаков
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