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6 июля, 04:39

Дрозденко сообщил о падении фрагментов БПЛА у Лужского полигона и порта Усть-Луга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pryimachuk Mariana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pryimachuk Mariana

В Ленинградской области зафиксировано падение фрагментов беспилотных летательных аппаратов в районе Лужского полигона и морского порта Усть-Луга. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы области, на местах работают экстренные службы, которые обследуют территорию и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе Лужского полигона. Также зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе порта Усть-Луга. Экстренные службы работают на месте. Информация уточняется», — написал Дрозденко.

На данный момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Власти продолжают уточнять информацию о последствиях инцидентов.

Системы ПВО сбили 15 БПЛА ВСУ в шести муниципалитетах Ростовской области
Системы ПВО сбили 15 БПЛА ВСУ в шести муниципалитетах Ростовской области

Ранее Дрозденко сообщил о 36 сбитых БПЛА ВСУ. Позднее их число выросло до 47. Атака на Ленобласть продолжается, в рамках безопасности в аэропорту Пулково введены ограничения на полёты.

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Артур Лапсаков
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