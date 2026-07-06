Массированный запуск более 500 беспилотников по территории России мог быть демонстрацией перед саммитом НАТО. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он обратил внимание на то, что последний разговор Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом вышел слишком кратким — настолько, что в Кеве решили не афишировать его детали.

При этом они договорились встретиться 8-го числа на саммите НАТО. Понятно, что Трамп будет оказывать давление на Зеленского, чтобы тот всё-таки нашёл формулу компромисса и заключил мир Владимир Олейник Бывший депутат Украинской Рады

Россия, как подчеркнул Олейник, не отказывается от своих условий урегулирования. В качестве базовой позиции он напомнил слова Владимира Путина о стамбульских договорённостях 2022 года, где часть пунктов уже была парафирована, однако при продолжении диалога необходимо учитывать реалии на земле.

Отдельно он предположил, что атаки беспилотников могут продолжиться. По его версии, Киев таким образом пытается продемонстрировать наступательную активность и отсутствие потерь перед переговорами, что он назвал «показательным выступлением».

Олейник также связал ситуацию с событиями у Константиновки, заявив, что Россия сообщила об освобождении города и публиковала заявления украинских военнопленных, подтверждающих это. Кроме того, он упомянул предложение российской стороны допустить журналистов в город и забрать тела погибших, которое, по его словам, не было поддержано Украиной.

По оценке экс-депутата, у Зеленского нет сильных аргументов для переговоров с Трампом, поскольку, как он утверждает, Украина ежедневно теряет населённые пункты. Он также заявил, что Киев будет добиваться поставок систем ПВО и ракет Patriot. Отдельно Олейник отметил, что в ходе последней ночи, по его словам, не была сбита ни одна баллистическая ракета российских Вооружённых сил.

Ранее стало известно о масштабной атаке беспилотников, в ходе которой средствами ПВО были сбиты 519 украинских БПЛА. Воздушные цели перехватывались над 22 регионами страны, а также над акваторией Азовского моря.