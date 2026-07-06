Зеленский: ПВО Украины не сбила ни 1 баллистическую ракету во время ночной атаки
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Во время ночной атаки Киев не смог сбить ни одной баллистическую ракету. Об этом заявил Владимир Зеленский, подтверждая данные Воздушных сил.
По его словам, причина в недостатке ракет-перехватчиков к системам Patriot, что мешает эффективно отражать удары по стране. Он подчеркнул, что вопрос ускорения поставок вооружений будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре, который стартует завтра.
«Наши воины показали хорошие результаты в сбитии дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не по российской баллистике. И причина – именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков», — написал Зеленский.
Политик отметил, что пока ракеты остаются на складах союзников, это поощряет дальнейшие удары ВС РФ. Украина призывает США и Европу принять «сильные решения» для защиты неба и жизни граждан.
На это же пожаловался спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после того, как в Киеве произошла серия взрывов на фоне новой атаки по украинским объектам военной и критической инфраструктуры. По имеющимся данным, для поражения целей применялись беспилотники «Герань-3», крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Цирконы» и ракеты Х-101. После одного из прилётов в одном из районов города начался пожар. Среди целей — завод «Буревестник», производитель ракет «Нептун» и «Кузня» скоростных катеров ВСУ.
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