Зеленский: ПВО Украины не сбила ни 1 баллистическую ракету во время ночной атаки

Во время ночной атаки Киев не смог сбить ни одной баллистическую ракету. Об этом заявил Владимир Зеленский, подтверждая данные Воздушных сил.

По его словам, причина в недостатке ракет-перехватчиков к системам Patriot, что мешает эффективно отражать удары по стране. Он подчеркнул, что вопрос ускорения поставок вооружений будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре, который стартует завтра.

«Наши воины показали хорошие результаты в сбитии дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не по российской баллистике. И причина – именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков», — написал Зеленский.

Политик отметил, что пока ракеты остаются на складах союзников, это поощряет дальнейшие удары ВС РФ. Украина призывает США и Европу принять «сильные решения» для защиты неба и жизни граждан.