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6 июля, 07:36

Зеленский: ПВО Украины не сбила ни 1 баллистическую ракету во время ночной атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Во время ночной атаки Киев не смог сбить ни одной баллистическую ракету. Об этом заявил Владимир Зеленский, подтверждая данные Воздушных сил.

По его словам, причина в недостатке ракет-перехватчиков к системам Patriot, что мешает эффективно отражать удары по стране. Он подчеркнул, что вопрос ускорения поставок вооружений будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре, который стартует завтра.

«Наши воины показали хорошие результаты в сбитии дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не по российской баллистике. И причина – именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков», — написал Зеленский.

Политик отметил, что пока ракеты остаются на складах союзников, это поощряет дальнейшие удары ВС РФ. Украина призывает США и Европу принять «сильные решения» для защиты неба и жизни граждан.

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Киев в огне и дыму: Появились катастрофические кадры после мощнейшей российской атаки

На это же пожаловался спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после того, как в Киеве произошла серия взрывов на фоне новой атаки по украинским объектам военной и критической инфраструктуры. По имеющимся данным, для поражения целей применялись беспилотники «Герань-3», крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Цирконы» и ракеты Х-101. После одного из прилётов в одном из районов города начался пожар. Среди целей — завод «Буревестник», производитель ракет «Нептун» и «Кузня» скоростных катеров ВСУ.

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Андрей Бражников
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