В ВВС Украины после удара РФ заявили о дефиците ракет ПВО и взмолились о помощи

Украина сталкивается с серьёзным дефицитом ракет-перехватчиков для своих систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада», комментируя очередной провал ПВО Украины во время удара ВС РФ в ночь на 6 июля.

«Есть серьёзный дефицит на Украине <…> ракет-перехватчиков», — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что вопрос ускорения поставок будет обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре, который стартует завтра. По его словам, украинские военные «успешно сбивают» дроны и крылатые ракеты, однако не могут эффективно отражать российские баллистические угрозы из-за нехватки боеприпасов.