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2 июля, 10:00

ВВС Украины: По Киеву ночью выпустили рекордные 28 баллистических ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

По Киеву в ночь на 2 июля было выпущено 28 баллистических ракет — рекордное число в рамках одного удара. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Основное направление удара — Киев. Особенность массированной атаки — одновременное применение средств воздушного нападения разных типов с разных направлений, применение большого количества баллистики и реактивных БПЛА», — сказал офицер.

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Напомним, министерство обороны РФ сообщило, что ночью 2 июля российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве, включая завод по производству ракет «Фламинго», Fire Point и дронов «Лютый», в ответ на теракты ВСУ, и мэр столицы Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной за всё время, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что удары наносились исключительно по военным и околовоенным объектам, и утром начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о результатах.

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Анастасия Никонорова
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