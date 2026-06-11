«Украина — всё. Кончилась»: В РФ заявили, что у Киева нет ресурсов продолжать борьбу
Эксперт по БПЛА Маслов заявил об истощении ресурсов Украины
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Украина исчерпала свои возможности и оказалась на грани. Демографическая ситуация и потери делают длительное продолжение борьбы невозможным. Об этом заявил эксперт по БПЛА Вадим Масликов из Бюро военно-политического анализа.
Главным фактором, определяющим будущее Киева, специалист назвал именно демографические потери. Ежегодно личный состав сокращается на сотни тысяч человек, а совокупные безвозвратные потери уже перевалили за миллионы.
К этому добавляются миллионы украинцев, выехавших в Европу. По словам аналитика, совокупность этих факторов уже сформировала «агональное» состояние стороны конфликта.
«По ряду факторов Украина — всё. Кончилась», — резюмировал Масликов в беседе с «Царьградом».
А ранее представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что ПВО Незалежной сбивает всё меньше целей. По его словам, снижение эффективности ПВО связано с дефицитом ракет-перехватчиков.
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