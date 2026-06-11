Украина исчерпала свои возможности и оказалась на грани. Демографическая ситуация и потери делают длительное продолжение борьбы невозможным. Об этом заявил эксперт по БПЛА Вадим Масликов из Бюро военно-политического анализа.

Главным фактором, определяющим будущее Киева, специалист назвал именно демографические потери. Ежегодно личный состав сокращается на сотни тысяч человек, а совокупные безвозвратные потери уже перевалили за миллионы.

К этому добавляются миллионы украинцев, выехавших в Европу. По словам аналитика, совокупность этих факторов уже сформировала «агональное» состояние стороны конфликта.

«По ряду факторов Украина — всё. Кончилась», — резюмировал Масликов в беседе с «Царьградом».

А ранее представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что ПВО Незалежной сбивает всё меньше целей. По его словам, снижение эффективности ПВО связано с дефицитом ракет-перехватчиков.