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Регион
11 июня, 08:59

«Он мёртв»: Офис Зеленского сделал сенсационное заявление о переговорах

В офисе Зеленского заявили о «смерти» предыдущих форматов переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Предыдущий формат переговоров по Украине фактически перестал работать. Об этом сообщил источник «Украинской правды» в офисе президента Владимира Зеленского. По словам собеседника издания, прежний переговорный процесс «замер» и больше не даёт движения вперёд.

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«Надо констатировать очевидное: предыдущий переговорный процесс фактически мертв. Он замер и никуда не движется», — заявил источник.

В окружении Зеленского также сообщили, что украинская делегация прервала контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

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Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Киев может одобрить предложенное реалистичное решение конфликта и завершить противостояние с Россией. На этом фоне заявление из офиса Зеленского выглядит как сигнал о пересмотре прежней дипломатической линии: старый канал, по версии украинской стороны, больше не работает.

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Алексей Берковиц
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