«Он мёртв»: Офис Зеленского сделал сенсационное заявление о переговорах

Предыдущий формат переговоров по Украине фактически перестал работать. Об этом сообщил источник «Украинской правды» в офисе президента Владимира Зеленского. По словам собеседника издания, прежний переговорный процесс «замер» и больше не даёт движения вперёд.

«Надо констатировать очевидное: предыдущий переговорный процесс фактически мертв. Он замер и никуда не движется», — заявил источник.

В окружении Зеленского также сообщили, что украинская делегация прервала контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что Киев может одобрить предложенное реалистичное решение конфликта и завершить противостояние с Россией. На этом фоне заявление из офиса Зеленского выглядит как сигнал о пересмотре прежней дипломатической линии: старый канал, по версии украинской стороны, больше не работает.