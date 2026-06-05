Песков назвал условие возобновления переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине могут быть возобновлены. По его словам, сейчас процесс находится на паузе, однако Москва сохраняет готовность вернуться к консультациям.

«Там дальше все будет зависеть все-таки от киевского режима», — сказал Песков на полях ПМЭФ в интервью газете «Известия».

Кроме того, пресс-секретарь президента заявил об отсутствии прогресса по мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что продвижения в решении вопроса возможны при дальнейших контактах США и России.