Песков назвал условие возобновления переговоров по Украине
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине могут быть возобновлены. По его словам, сейчас процесс находится на паузе, однако Москва сохраняет готовность вернуться к консультациям.
«Там дальше все будет зависеть все-таки от киевского режима», — сказал Песков на полях ПМЭФ в интервью газете «Известия».
Кроме того, пресс-секретарь президента заявил об отсутствии прогресса по мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что продвижения в решении вопроса возможны при дальнейших контактах США и России.
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