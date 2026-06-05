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5 июня, 09:27

Песков назвал условие возобновления переговоров по Украине

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине могут быть возобновлены. По его словам, сейчас процесс находится на паузе, однако Москва сохраняет готовность вернуться к консультациям.

«Там дальше все будет зависеть все-таки от киевского режима», сказал Песков на полях ПМЭФ в интервью газете «Известия».

Песков: Россия признательна США за помощь в урегулировании конфликта на Украине
Песков: Россия признательна США за помощь в урегулировании конфликта на Украине

Кроме того, пресс-секретарь президента заявил об отсутствии прогресса по мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что продвижения в решении вопроса возможны при дальнейших контактах США и России.

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Полина Никифорова
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