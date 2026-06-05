Песков заявил об отсутствии прогресса по мирному урегулированию на Украине

Продвижение в направлении урегулирования конфликта на Украине пока отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью газете «Известия» он связал вопрос возможного прогресса с дальнейшими контактами России и США на высшем уровне.

«Должна быть проделана хорошая домашняя работа в плане продвижения по мирному треку украинского урегулирования. Пока мы, к сожалению, этого констатировать не можем», — сказал он.

Ранее в Кремле рассчитывают на скорое возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. В текущем диалоге сторон возникла пауза, которая носит вынужденный характер. Несмотря на это, Москва ожидает изменения ситуации и возвращения к обсуждению вопросов урегулирования.