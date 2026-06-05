Песков заявил о надежде России на возобновление переговоров по Украине

Москва сохраняет надежду на скорейшее возобновление переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

По словам пресс-секретаря, в настоящее время в диалоге сторон возникла вынужденная пауза. Однако российские власти рассчитывают, что сложившаяся ситуация вскоре изменится.

«Мы всё-таки надеемся, что та пауза, которая сейчас образовалась, она все-таки будет нарушена», — подчеркнул спикер.

Он также отметил важность продолжения работы дипломатических каналов. В частности, взаимодействие с американской стороной по имеющимся линиям связи не прекращается и поддерживается на постоянной основе.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал запустить переговорный процесс по Украине с участием европейских стран, заявив, что «пришло время сесть за стол переговоров». По его оценке, конфликт достиг стадии, требующей срочного политического решения.