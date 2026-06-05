Глава МИД Германии призвал Россию начать переговоры по Украине с участием Европы

Запустить переговорный процесс по Украине с участием европейских стран призвал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Об этом сообщает телеканал n-tv.

«Пришло время сесть за стол переговоров», — сказал он.

Он подчеркнул, что ситуация, по его оценке, достигла стадии, когда дальнейшее продолжение конфликта требует срочного политического решения. Министр отметил, что мирное урегулирование должно быть запущено без дальнейших задержек.