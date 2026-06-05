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5 июня, 07:14

Глава МИД Германии призвал Россию начать переговоры по Украине с участием Европы

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Запустить переговорный процесс по Украине с участием европейских стран призвал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Об этом сообщает телеканал n-tv.

«Пришло время сесть за стол переговоров», — сказал он.

Он подчеркнул, что ситуация, по его оценке, достигла стадии, когда дальнейшее продолжение конфликта требует срочного политического решения. Министр отметил, что мирное урегулирование должно быть запущено без дальнейших задержек.

В Европе готовят план по организации переговоров между Москвой и Киевом
В Европе готовят план по организации переговоров между Москвой и Киевом

Ранее в Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость к возможным мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине и не отказывается от соответствующего диалога. Москва продолжает придерживаться позиции готовности к обсуждению условий урегулирования. Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что стороны неоднократно возвращаются к уже обсуждавшимся позициям, что не позволяет добиться прогресса. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что начало переговоров не требует предварительной остановки боевых действий.

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Милена Скрипальщикова
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