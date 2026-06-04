В Европе готовят план по организации переговоров между Москвой и Киевом

Германия, Франция и Великобритания, при участии Украины, готовят план переговоров с Россией для урегулирования конфликта. Об этом стало известно агентству Bloomberg из источников. Отмечается, что представители трёх крупнейших экономик Европы обсуждали возможность диалога между Москвой и Киевом.

«Германия, Франция и Британия обсуждали возможность проведения переговоров с участием обеих сторон», — говорится в публикации.

Европейские страны рассчитывают, что конфликт на Украине не продлится до следующей зимы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обсудить этот вопрос с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в ближайшие дни. При этом европейские лидеры не стремятся давить на Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что готовность Венгрии участвовать в урегулировании конфликта на Украине обозначил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Возможные форматы участия Будапешта включают дипломатическую и гуманитарную поддержку, а также предоставление площадки для возможных переговоров, уточнил политик.