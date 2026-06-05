«Замкнутый круг»: Лавров оценил продвижение переговоров с США по Украине

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине зашли в тупик. Такое мнение газете «Известия» высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, обсуждение вариантов урегулирования уже проходило ранее, однако стороны вновь возвращаются к тем же вопросам. Министр напомнил, что соответствующие предложения рассматривались и были приняты российской стороной в американской редакции ещё в августе 2025 года во время встречи на Аляске.

«То есть замкнутый круг. И вот мы по этому кругу ходим», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Москва по-прежнему готова к обсуждению путей урегулирования украинского кризиса. В Вашингтоне также сохраняют заинтересованность в продолжении контакт. Переговорный механизм продолжал действовать до недавнего времени в формате с участием России, США и Украины.