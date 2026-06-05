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Регион
5 июня, 07:38

Кремль прояснил ситуацию с возможными переговорами Путина и Макрона

Песков: Путин сохраняет готовность к контактам с президентом Франции

Обложка © Life.ru, © ТАСС / LUDOVIC MARIN / POOL

Обложка © Life.ru, © ТАСС / LUDOVIC MARIN / POOL

Президент Владимир Путин по-прежнему настроен на конструктивное общение с французским руководством. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, глава российского государства сохраняет приверженность дипломатическим контактам.

Сведения о возможной встрече прокомментировал Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер не закрывает двери для международных дискуссий.

«К встречам тоже Путин готов, он открыт к диалогу в целом», — отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос РИА «Новости» о перспективах коммуникации с Эмманюэлем Макроном.

Данная позиция Кремля остается неизменной уже длительное время. В Москве неоднократно подчёркивали, что Россия не инициирует разрыв связей и всегда приветствует готовность зарубежных партнёров к предметному обсуждению актуальных проблем.

Путин рассказал, что Лукашенко передал ему детали беседы с Макроном
Путин рассказал, что Лукашенко передал ему детали беседы с Макроном

Вместе с тем представитель Кремля увидел позитивный сигнал в заявлениях европейских лидеров о необходимости диалога с Россией. По словам Пескова, Путин близок к Европе настолько, насколько близка трубка телефона.

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Оксана Попова
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