Президент Владимир Путин по-прежнему настроен на конструктивное общение с французским руководством. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, глава российского государства сохраняет приверженность дипломатическим контактам.

Сведения о возможной встрече прокомментировал Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер не закрывает двери для международных дискуссий.

«К встречам тоже Путин готов, он открыт к диалогу в целом», — отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос РИА «Новости» о перспективах коммуникации с Эмманюэлем Макроном.

Данная позиция Кремля остается неизменной уже длительное время. В Москве неоднократно подчёркивали, что Россия не инициирует разрыв связей и всегда приветствует готовность зарубежных партнёров к предметному обсуждению актуальных проблем.