Кремль прояснил ситуацию с возможными переговорами Путина и Макрона
Песков: Путин сохраняет готовность к контактам с президентом Франции
Обложка © Life.ru, © ТАСС / LUDOVIC MARIN / POOL
Президент Владимир Путин по-прежнему настроен на конструктивное общение с французским руководством. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, глава российского государства сохраняет приверженность дипломатическим контактам.
Сведения о возможной встрече прокомментировал Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер не закрывает двери для международных дискуссий.
«К встречам тоже Путин готов, он открыт к диалогу в целом», — отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос РИА «Новости» о перспективах коммуникации с Эмманюэлем Макроном.
Данная позиция Кремля остается неизменной уже длительное время. В Москве неоднократно подчёркивали, что Россия не инициирует разрыв связей и всегда приветствует готовность зарубежных партнёров к предметному обсуждению актуальных проблем.
Вместе с тем представитель Кремля увидел позитивный сигнал в заявлениях европейских лидеров о необходимости диалога с Россией. По словам Пескова, Путин близок к Европе настолько, насколько близка трубка телефона.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.