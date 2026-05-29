Путин рассказал, что Лукашенко передал ему детали беседы с Макроном

Президент России Владимир Путин сообщил, что Александр Лукашенко поделился с ним содержанием телефонного разговора с Эмманюэлем Макроном. При этом российский лидер отказался раскрывать детали беседы президентов Белоруссии и Франции.

«Александр Григорьевич, действительно, поделился со мной содержанием своего разговора с президентом Франции, но я считаю некорректным сейчас об этом рассказывать, потому что всё-таки это телефонный разговор между двумя президентами. <...> Я не знаю, имею ли я право раскрывать характер их разговора и то, что Лукашенко довёл до меня», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что считает некорректным пересказывать содержание переговоров между двумя главами государств. По его словам, вопрос о раскрытии таких деталей требует осторожности.

Напомним, что ранее Лукашенко пересказал детали разговора с Макроном во время форума ЕАЭС в Астане. Во время беседы белорусский лидер заявил, что Минск применит ядерное оружие только в случае агрессии.