Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 17:01

Путин рассказал, что Лукашенко передал ему детали беседы с Макроном

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Александр Лукашенко поделился с ним содержанием телефонного разговора с Эмманюэлем Макроном. При этом российский лидер отказался раскрывать детали беседы президентов Белоруссии и Франции.

«Александр Григорьевич, действительно, поделился со мной содержанием своего разговора с президентом Франции, но я считаю некорректным сейчас об этом рассказывать, потому что всё-таки это телефонный разговор между двумя президентами. <...> Я не знаю, имею ли я право раскрывать характер их разговора и то, что Лукашенко довёл до меня», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что считает некорректным пересказывать содержание переговоров между двумя главами государств. По его словам, вопрос о раскрытии таких деталей требует осторожности.

Путин объяснил задержку начала пресс-подхода: Мы с Лукашенко заговорились
Путин объяснил задержку начала пресс-подхода: Мы с Лукашенко заговорились

Напомним, что ранее Лукашенко пересказал детали разговора с Макроном во время форума ЕАЭС в Астане. Во время беседы белорусский лидер заявил, что Минск применит ядерное оружие только в случае агрессии.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar