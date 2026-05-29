29 мая, 15:45

Путин объяснил задержку начала пресс-подхода: Мы с Лукашенко заговорились

Президент России Владимир Путин вышел к журналистам на пресс-подход по итогам визита в Казахстан. Глава государства объяснил задержку разговором с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Мы с Александром Григорьевичем заговорились. Много вопросов», — сказал Путин.

Беседа президентов России и Белорусии продолжалась полтора часа.

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан, прошедший с 27 по 29 мая 2026 года, подтвердил стратегический характер отношений союзничества и всеобъемлющего партнерства. В ходе переговоров главы государств подчеркнули отсутствие спорных вопросов и подписали пакет из 15 документов, ключевым из которых стало Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства. Центральным экономическим проектом стало подписание соглашения о строительстве «Росатомом» первой в Казахстане АЭС «Балхаш» с предоставлением российского государственного экспортного кредита, а также договорённости о расширении сотрудничества в нефтяной сфере. Кроме того, лидеры подтвердили курс на развитие евразийской интеграции и культурно-гуманитарных связей, включая поддержку русского языка как официального и открытие в Астане центра «Сириус».

Никита Никонов
