Путин объяснил задержку начала пресс-подхода: Мы с Лукашенко заговорились

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан, прошедший с 27 по 29 мая 2026 года, подтвердил стратегический характер отношений союзничества и всеобъемлющего партнерства. В ходе переговоров главы государств подчеркнули отсутствие спорных вопросов и подписали пакет из 15 документов, ключевым из которых стало Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства. Центральным экономическим проектом стало подписание соглашения о строительстве «Росатомом» первой в Казахстане АЭС «Балхаш» с предоставлением российского государственного экспортного кредита, а также договорённости о расширении сотрудничества в нефтяной сфере. Кроме того, лидеры подтвердили курс на развитие евразийской интеграции и культурно-гуманитарных связей, включая поддержку русского языка как официального и открытие в Астане центра «Сириус».