29 мая, 14:28

Кремль показал неформальные переговоры Путина и Лукашенко на полях саммита ЕАЭС

Кремль опубликовал кадры неформальной встречи президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, которая прошла после завершения саммита Евразийского экономического союза. Видео появилось в канале администрации главы государства в «Максе».

Неформальная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Видео © kremlin.ru

Переговоры прошли в неформальном формате, без протокольных ограничений и строгой повестки. Кремль показал, как главы государств общались в более свободной обстановке, отдельно от основного заседания. Подробности обсуждений на этой встрече не раскрываются.

Ранее Путин и Лукашенко провели несколько кратких бесед на полях саммита ЕАЭС в Астане. В ходе этих разговоров лидеры затронули армянскую тематику, однако обстоятельного обсуждения не получилось из-за нехватки времени. Контакты между главами государств носили эпизодический характер и происходили в формате кратких обменов мнениями.

Обложка © kremlin.ru

Милена Скрипальщикова
