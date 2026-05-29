Кремль показал неформальные переговоры Путина и Лукашенко на полях саммита ЕАЭС
Кремль опубликовал кадры неформальной встречи президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, которая прошла после завершения саммита Евразийского экономического союза. Видео появилось в канале администрации главы государства в «Максе».
Неформальная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Видео © kremlin.ru
Переговоры прошли в неформальном формате, без протокольных ограничений и строгой повестки. Кремль показал, как главы государств общались в более свободной обстановке, отдельно от основного заседания. Подробности обсуждений на этой встрече не раскрываются.
Ранее Путин и Лукашенко провели несколько кратких бесед на полях саммита ЕАЭС в Астане. В ходе этих разговоров лидеры затронули армянскую тематику, однако обстоятельного обсуждения не получилось из-за нехватки времени. Контакты между главами государств носили эпизодический характер и происходили в формате кратких обменов мнениями.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Обложка © kremlin.ru