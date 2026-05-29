Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 07:49

Песков раскрыл детали неформального разговора Путина и Лукашенко об Армении

Песков: Путин и Лукашенко кратко обсудили ситуацию с Арменией

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели несколько непродолжительных бесед на полях саммита ЕАЭС в Астане, в ходе которых затронули армянскую проблематику. Такую информацию в беседе с представителями прессы озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что плотного предметного диалога об Армении между президентами не получилось из-за жёсткой нехватки времени.

«Они именно на полях вчера несколько раз поговорили. По Армении краткий обмен мнениями был, но такого субстантивного разговора не было, просто не было времени», — сказал он.

При этом Песков добавил, что во время неформального обеда все участники встречи смогли в спокойной обстановке пообщаться друг с другом довольно продолжительное время.

Пашинян заявил, что только народ Армении может выбирать — быть в ЕАЭС или ЕС
Пашинян заявил, что только народ Армении может выбирать — быть в ЕАЭС или ЕС

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз говорил о стремлении страны вступить в Евросоюз. Москва предупредила, что одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС невозможно. При выходе из объединения республика может потерять 38,5% внешней торговли. Также Ереван лишится торговых льгот от ЕАЭС. И, наконец, поставки энергоресурсов из России будут производиться по рыночным ценам, без скидок. В Кремле напомнили, что дивиденды для Армении от участия в ЕАЭС очень прозрачны, а вот перспективы льгот в ЕС — туманны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • Армения
  • Белоруссия
  • ЕАЭС
  • Путин в Казахстане
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar