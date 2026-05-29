Песков раскрыл детали неформального разговора Путина и Лукашенко об Армении

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели несколько непродолжительных бесед на полях саммита ЕАЭС в Астане, в ходе которых затронули армянскую проблематику. Такую информацию в беседе с представителями прессы озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что плотного предметного диалога об Армении между президентами не получилось из-за жёсткой нехватки времени.

«Они именно на полях вчера несколько раз поговорили. По Армении краткий обмен мнениями был, но такого субстантивного разговора не было, просто не было времени», — сказал он.

При этом Песков добавил, что во время неформального обеда все участники встречи смогли в спокойной обстановке пообщаться друг с другом довольно продолжительное время.