Песков: Россия признательна США за помощь в урегулировании конфликта на Украине

Россия высоко ценит посреднические усилия США по украинскому урегулированию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью газете «Известия».

По словам представителя Кремля, Москва благодарна Вашингтону за участие в этом процессе.

«Эта миссия добрых услуг дорого стоит, и мы её высоко ценим, и мы признательны американцам за это», — отметил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США были вынуждены отвлечься от украинского конфликта из-за кризиса вокруг Ирана. По словам российского лидера, иранское направление сейчас требует срочного урегулирования, поэтому администрация США переключает внимание именно на этот вопрос. При этом Путин отметил, что, по его мнению, Дональд Трамп действительно хочет добиться урегулирования кризиса на Украине.